Jövő pénteken, február 6-án kezdődik a Milano Cortina 2026, azaz a XXV. téli olimpiai játékok. A megnyitón a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a görögországi Olümpliából indított, fáklyákkal a célig juttatott lángot gyújtanak majd meg.

Miután tavaly november 25-én útnak indították a lángot, az váltófutással körbejárja Olaszország mind a 110 régióját, mielőtt Milánóba érne. A fáklyát híresebb és kevésbé ismert sportolók viszik, a hétvégén a Mercedes Forma-1-es pilótája, Kimi Antonelli is beállt a váltóba.

Az F1-ben tavaly bemutatkozott, 19 éves versenyző az Olaszország északkeleti csücskében fekvő Palmanova utcáin vitte a fáklyát, „a vizes pályán” vigyázott, nem kapcsolt nagy tempóra, nehogy elaludjon a láng.