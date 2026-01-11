Azon kevés versenyzők egyike Pierre Gasly, aki elmondhatja magáról, hogy még évekig biztos helye van a Forma–1-ben. Továbbra is kérdés, mi lesz az Alpine sorsa, főleg azok után, hogy a tavalyi szezon végén a Renault motorbeszállítóként is hátat fordított a sorozatnak, ám azt még szeptemberben bejelentették, hogy a francia egészen 2028 végéig a csapat kötelékében marad.

Mindazonáltal 2020-as Olasz Nagydíjon még előző csapatával, a manapság Racing Bulls néven ismert AlphaTaurival pályafutása első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét szerző Gasly máris arra gondol, mit fog csinálni az F1-es karrierje után. A 29 esztendős versenyzőről tudvalevő, hogy érdeklődik a divat világa iránt, és hogy még közelebb kerüljön hozzá, Olaszországba, az ipar fővárosának tartott Milánóba költözött.

„Biztos vagyok benne, hogy valamikor be fogok törni ebbe a világba” – nyilatkozta Gasly az Off The Grid podcastben, amit a Motorsport.com szemlézett. „Egyszerű tetszik az a fajta kreativitás, ami mögötte rejlik, és végső soron más világokat is fel akarok fedezni.”

Gaslyt bevallottan érdekli a divat világa – ebben már korábban is példaként hivatkozott Lewis Hamiltonra. (Fotó: Ryan Pierse/Getty Images)

„Amikor először jártam Milánóban, rácsodálkoztam, hogy milyen szépek ezek az emberek. Minden férfi és minden nő. Ami pedig a stílust illeti, mindenki nagyon elegáns volt 15 és 75 éves kor között, de a legmenőbb nagymamákat is láttam sétálni az utcákon. Ha Milánóban jársz, vagy elmész szórakozni, mindenképpen valami csinos ruhát érdemes viselni.”

Gasly nincs egyedül a divat iránti szenvedélyével a mezőnyben. Az Alpine versenyzője ezzel kapcsolatban egy korábbi interjújában már beszélt a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonról, aki szerinte nagy hatást gyakorol a fiatalabb generációk azon tagjaira, akik a nyomdokaiba léptek. A stílus világában úttörő Ferrari-pilóta már olyan neves divatmárkákkal is együtt dolgozni, mint a Prada vagy a Valentino, tavaly pedig a Met-gála társelnöke volt.

„Ki kell mondanunk, hogy nélküle manapság egészen másképpen működnének a dolgok. Azt hiszem, Lewis sok ajtót nyitott meg mindannyiunk előtt” – nyilatkozott Hamiltonról 2023-ban. „Már más a mentalitás, főleg akkor, ha más sportokat. Ott van például az NBA az Egyesült Államokban, nagyon más. Az emberek sokkal több teret kapnak arra, hogy kifejezzék önmagukat.”

