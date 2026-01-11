Azon kevés versenyzők egyike Pierre Gasly, aki elmondhatja magáról, hogy még évekig biztos helye van a Forma–1-ben. Továbbra is kérdés, mi lesz az Alpine sorsa, főleg azok után, hogy a tavalyi szezon végén a Renault motorbeszállítóként is hátat fordított a sorozatnak, ám azt még szeptemberben bejelentették, hogy a francia egészen 2028 végéig a csapat kötelékében marad.

Mindazonáltal 2020-as Olasz Nagydíjon még előző csapatával, a manapság Racing Bulls néven ismert AlphaTaurival pályafutása első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét szerző Gasly máris arra gondol, mit fog csinálni az F1-es karrierje után. A 29 esztendős versenyzőről tudvalevő, hogy érdeklődik a divat világa iránt, és hogy még közelebb kerüljön hozzá, Olaszországba, az ipar fővárosának tartott Milánóba költözött.

„Biztos vagyok benne, hogy valamikor be fogok törni ebbe a világba” – nyilatkozta Gasly az Off The Grid podcastben, amit a Motorsport.com szemlézett. „Egyszerű tetszik az a fajta kreativitás, ami mögötte rejlik, és végső soron más világokat is fel akarok fedezni.”

„Amikor először jártam Milánóban, rácsodálkoztam, hogy milyen szépek ezek az emberek. Minden férfi és minden nő. Ami pedig a stílust illeti, mindenki nagyon elegáns volt 15 és 75 éves kor között, de a legmenőbb nagymamákat is láttam sétálni az utcákon. Ha Milánóban jársz, vagy elmész szórakozni, mindenképpen valami csinos ruhát érdemes viselni.”

Gasly nincs egyedül a divat iránti szenvedélyével a mezőnyben. Az Alpine versenyzője ezzel kapcsolatban egy korábbi interjújában már beszélt a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonról, aki szerinte nagy hatást gyakorol a fiatalabb generációk azon tagjaira, akik a nyomdokaiba léptek. A stílus világában úttörő Ferrari-pilóta már olyan neves divatmárkákkal is együtt dolgozni, mint a Prada vagy a Valentino, tavaly pedig a Met-gála társelnöke volt.

„Ki kell mondanunk, hogy nélküle manapság egészen másképpen működnének a dolgok. Azt hiszem, Lewis sok ajtót nyitott meg mindannyiunk előtt” – nyilatkozott Hamiltonról 2023-ban. „Már más a mentalitás, főleg akkor, ha más sportokat. Ott van például az NBA az Egyesült Államokban, nagyon más. Az emberek sokkal több teret kapnak arra, hogy kifejezzék önmagukat.”