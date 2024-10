Ha van színes egyéniség a Forma-1-es paddockban, akkor az Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok többször is közreműködött már ruhakollekciók megtervezésében, nem ritkán extrém szettjeit pedig hétvégéről hétvégére váltogatja.

A brit visszatérő vendég a világ legnagyobb divatrendezvényén, a Met-gálán is 2015 óta, az élsportolók számára mondhatni ő nyitotta meg a kaput a divat csúcsa felé. Tevékenységét most azzal ismerték el, hogy tiszteletbeli társelnökként működjön közre a jövő évi Met-gálán. Ebben a szerepben nem lesz egyedül Hamilton: többek között LeBron James kosaras, Pharrell Williams és A$AP Rocky zenészek, Colman Domingo színész és Anna Wintour, a Vogue magazin szerkesztője is társelnöke lesz.

Hamilton az Amerikai Nagydíj hétvégéjén elmondta, nagy megtiszteltetés ez neki, hogy meghívták erre a pozícióra, mert már régóta dolgozott ezért. „Nagy presztízsértékkel bíró esemény ez, mely egy dolgot megmutatott: egyszerre lehet nagy és pozitív hatással bíró esemény” – fogalmazott a brit.

A jövő évi Met-gálát májusban tartják, Hamilton ekkor már a Ferrari versenyzője lesz.