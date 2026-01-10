A McLaren kivételével már minden istállóról tudtuk, hogy mikor villantják meg idei Forma-1-es autójuk mintázatát. A konstruktőri címvédő olyannyira nem kapkodta el ennek bejelentését, hogy majdhogynem megvárta a Red Bull és Racing Bulls közös, január 15-ei eseményét.

A papaja alakulat az egyik utolsó lesz a mezőnyben, akik festést villantanak, ugyanis egészen február 9-éig várnak vele. Ezzel az Aston Martin példáját követik, akik szintén aznap bemutatóznak, és egyúttal rájuk is igaz lesz, hogy kivárnak az első nyilvános előszezoni teszt kezdetéig. Maga az esemény is a bahreini pályán lesz magyar idő szerint 16 órakor.

Előtte a versenygép már részt vesz egy teszten Barcelonában január 26–30. között. Az ötnapos spanyol gyakorlás különlegessége, hogy a csapatok csak három napon hajthatnak a pályára, és teljesen zárt kapus lesz, azaz a sajtót sem engedik be és az eredmények sem lesznek nyilvánosak.

Az első csapat már megtette első 2026-os kilométereit, az Audi pénteken körözött Barcelonában: