Alig lett ugyan vége a 2025-ös Forma-1-es szezonnak, de bő egy hónap múlva már a 2026-os események sűrűjébe csöppenünk. Ennek oka a jövő évi szezonkezdet elé beütemezett három teszt, melyet még megelőznek a csapatok azzal, hogy versenygépeiket (vagy legalábbis azok festését) megmutatják.

Nyolc csapat már bejelentette, mikorra kell emlékeztetőt állítani a naptárakban. A legutóbbi a Ferrari volt, akik a Haas-szal és az Alpine-nal egy napra, január 23-ára időzítették leleplezésüket.

Ki mikor mutatja meg 2026-os festését vagy autóját?

Red Bull: január 15.

Racing Bulls: január 15.

Audi: január 20.

Haas: január 23.

Alpine: január 23.

Ferrari: január 23.

Cadillac: február 8.

Aston Martin: február 9.

Az már most biztos, hogy a Ferrari nem sokat fog takargatni autójából. Frederic Vasseur ugyanis elmondta, a fioranói tesztpályán egy shakedown-ra kerül sor, azaz bejáratják az egyelőre még név nélküli versenygépet. “Ez agresszív lesz, mert a leleplezés előtti napon fejezzük be az autó megépítését. A leleplezés január 23-án lesz Maranellóban, és ez azt jelenti, hogy január 22-én végzünk a kocsival” – árulta el, hozzátéve, hogy a többi csapat is így tesz.

Vasseur azt is elmondta, szerinte az első tesztek során a legfontosabb az lesz, hogy gyűjtsék a kilométereket és megbízhatóak legyenek a motorok. “Az első versenyeket nagyon sokan feladták” – tekintett vissza a szakember 2014-re, a V6-os motorkorszak kezdetére. “Ez azt jelenti, hogy az első számú fókusz Barcelonában a tapasztalatszerzés lesz az autóval, hogy tudjuk, megbízható-e, hol kell javítanunk és mire kell reagálnunk. Ha az ember csak Bahreinben jön rá valamire, a második teszten, akkor nem lesz idő Ausztráliáig reagálni” – célzott Vasseur a szezonnyitó futam helyszínére.