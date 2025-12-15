A Forma-1-ben 2026-ban teljesen új szabálycsomag lép életbe, mind az autók kasztnija, mind az erőforrás megújul. Ezt használja ki az Audi is arra, hogy a jövő évtől teljes értékű gyári csapattal, saját fejlesztésű erőforrással lépjen be – pontosabban a már korábban felvásárolt Saubert vegye a nevére.

A gyökeres változások miatt 2026-ban jóval előbb kezdődik az előszezoni tesztelés, az autók már január 26-án pályára lépnek Barcelonában (zárt teszten), így jó néhány alakulat is már ez elé tűzte ki a maga bemutatóját.

Az Audi – mostantól hivatalos nevén Audi Revolut F1 Team – január 20-i dátumot jelentett be ma, a berlini rendezvényen mutatják majd be „a csapat identitását”.

Bár Forma-1 vezetése állítólag arra kérte a csapatokat, hogy a végleges festéseik megmutatásával várják meg a második, február 11-én, immár Bahreinben tartandó, sajtónyilvános tesztet – az Audi a mai közleményében a épp a teljes festést ígéri az interaktív bemutatóra.

„Ez a bejelentés névvel és arccal ruházza fel az elképesztő munkát, amelyet a csapat végez. A csapat formálódik, a precizitás és a kitartó ambíció kultúrája hajtja. A berlini bemutató lesz az első pillanat, amikor egyként állunk, és meghívjuk globális rajongótáborunkat a 2026-os debütálás előtt” – mondta az Audi F1-es projektjét irányító Mattia Binotto.

A négykarikás márka F1-es autóit a Saubernél már idén is alkalmazott páros, azaz a veterán Nico Hülkenberg, valamint a jövőre második idényét kezdő brazil Gabriel Bortoleto vezeti majd, a névadó Revolut mellett pedig ott lesz a szponzorok között az Adidas, a katari turisztikai ügynökség, a Visit Qatar, valamint a Paulaner sör is.