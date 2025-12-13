A Forma–1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pénteken bejelentette, hogy mindkét fél, valamint mind a tizenegy F1-es istálló aláírta az úgynevezett Concorde-szerződést, amely a bajnokság szabályozási keretét, kereskedelmi és irányítási feltételeit határozza meg 2030-ig.

Amint az F1 hivatalos közleményében áll, a Concorde-szerződés aláírása „jelentős lépést jelent a sportág globális fejlődésében”. Mint írták, a megállapodás biztosítja, hogy „a sportág kulcsfontosságú érdekelt felei, a kereskedelmi jogtulajdonos, a világ motorsportjának irányító testülete, és az F1-es csapatok teljes mértékben igazodjanak azokhoz az alapvető kereskedelmi és irányítási struktúrákhoz, amelyek a sportág következő öt évének alapját képezik”.

Hozzátették, mindez lényeges akkor, amikor jövőre a Forma-1 új korszakba lép a szabályváltoztatások nyomán.

„Lehetővé teszi az FIA számára, hogy további beruházásokat eszközöljön a versenyszabályozás, a versenyirányítás, a versenyfelügyelői munka és a technikai szakértelem fejlesztésében a bajnokság érdekében, és azt jelenti, hogy a sportág tovább fejlődhet, izgalmas technológiai innovációkat és sporteseményeket kínálva a rajongók, a közvetítők és a partnerek számára, mindezt egy stabil és strukturált szabályozási keretrendszeren belül” – olvasható a közleményben.

