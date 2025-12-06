Könnyen lehet, hogy új hagyomány született a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj csütörtök estéjén. Azt már megszokhattuk, hogy a pilóták ilyenkor rendre összejönnek, és lényegében az egész mezőny egy közös vacsorán vesz részt. Ez idén is megtörtént, a létszám is közel teljes volt.

Az azonban új volt, hogy ezzel egy időben a pilóták partnerei is vacsoraasztalhoz ültek közösen. Az egészet Oscar Piastri kedvese, Lily Zneimer szervezte abból az apropóból, hogy erre az időszakra esik a születésnapja. Az összejövetelről megjelent néhány kép a közösségi oldalakon, de az esemény valamelyest a radar alatt maradt, köszönhetően a Lewis Hamilton szervezésében zajló “utolsó vacsorának”.

Zneimer szülinapi vacsoráján többek között megjelent Charles Leclerc menyasszonya, Alexandra Saint Mleux, Alexander Albon párja, Lily He Muni, Esteban Ocon barátnője, Flavy Barla, de Pierre Gasly partnere, Kika Gomes és Lando Norris újdonsült barátnője, Magui Corceiro is tiszteletét tette. A résztvevők egy apró ajándékkal is gazdagodtak: helyükön egy olyan rajzos illusztráció várta őket, melyen egy olyan szettben szerepelnek, melyet valamelyik hétvégén hordtak év közben.

