A Vezessen nemrégiben számoltunk be arról, hogy betörés történt az Alpine/Renault Párizs melletti, viry-chatilloni központjában, ahonnan – annak ellenére, hogy biztonsági felvételek szerint a betörők „otthonosan” mozogtak – nem vittek el semmit.

A Mercedes már nem járt ilyen jól: a Brackley-ben az elmúlt időszakban mintegy 70 millió fontos (30,5 milliárd Ft) befektetéssel bővülő, még építés alatt álló bázisukról a betörők körülbelül 60 ezer font (26 millió Ft) értékben vittek el szerszámokat.

A biztonsági tárolókban lévő eszközök nem közvetlenül a csapat tulajdonában voltak, a betörők az építkezésen dolgozó szakemberek, munkások szerszámait vitték el a leendő könyvtárból és konferenciateremből.

A Mercedes átadta a rendőrségnek a biztonsági felvételeket, az ugyanakkor érdekes, hogy az építkezést őrző biztonsági szolgálat emberei semmit nem vettek észre a lopásból, pedig a szerszámokat tartalmazó fémládák feltörése, kifeszítése komoly zajjal járhatott.

„A szerszámok lezárt ládákban voltak, azokat törték fel, mindent elvittek. Képzelhetjük, hogy jött ez a több mint 50 mesternek így, pár héttel karácsony előtt. A szerszámaik jelentik a megélhetésüket. A dobozok feltörése zajos lehetett, megdöbbentő, hogy a biztonságiak semmit nem hallottak, semmit sem tudtak” – idézett a brit The Sun egy érintettet.