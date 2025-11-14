Nyomozás indult, miután miután hétfő éjszaka, november 10-én betörtek a az Alpine-csapat franciaországi központjába.

Az elkövetők hétfőn este 10 körül törték be a viry-chatilloni bázis főbejáratának üvegét, majd egyenesen az emeleti vezetőségi irodák felé vették az irányt, tudósít a Le Parisien. Az illetékes, évry-i ügyészség megerősítette, hogy folyik a vizsgálat, de egyelőre nem találják a betörőket.

Úgy tudni, hogy a behatolók magabiztosan, célirányosan mozogtak a helyszínen, több iroda ajtaját is felfeszítették, ám a rendőrségi helyszínelés alapján semmit nem vittek el.

„Semmit nem loptak el, minden rendben van. A betörés idején dolgozó sem tartózkodott az épületben” – mondta a francia lapnak egy Alpine-alkalmazott.

Mivel semmi nem tűnt el, a nyomozás az ipari kémkedés vonalán folytatódik tovább – na és persze még keresik az elkövetőket.

Az Alpine 2026-tól az anyacég Renault égisze alatt, de annak gyári erőforrásai nélkül, Mercedes-motorokkal folytatja a Forma-1-ben, és bár a franciák tagadják, jó ideje tartja magát a pletyka, hogy az enstone-i bázisú F1-csapatot brámikor eladhatják.