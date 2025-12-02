Még van egy forduló a 2025-ös idényből, de a fókusz nagyrészt már a 2026-os szezonon van az F1-es csapatoknál, ennek megfelelően a Mercedes is bejelentette egy, a jövő évben induló partnerséget.

Az idén minden bizonnyal a konstruktőri bajnokság 2. helyén záró, 2026 egyik favoritjának vélt csapat az amerikai élelmiszeripari óriással, a PepsiCo.-val társul, jövőre a Gatorade sportitalt, a Sting energiaitalt és a Doritos rágcsát népszerűsítik majd, a vállaltóriás szakemberei pedig segítenek majd a versenyzők, csapattagok izotóniás italjainak fejlesztésében.

Welcome to the Mercedes-AMG F1 family, @PepsiCo! 🤝 Starting in 2026, PepsiCo will bring together three of its brands – @Gatorade, Sting, and @Doritos – to mark the start of a global partnership with the Team. Learn more about this exciting new multi-year partnership 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 2, 2025

A PepsiCo. Annak idején a Jordannel tűnt fel először az F1-ben a 7Up márkájával, a sportágba pedig idén tért vissza a Forma-1 egyik hivatalos partnereként, a Gatorade logója már megjelent néhány grafikán is.