Még van egy forduló a 2025-ös idényből, de a fókusz nagyrészt már a 2026-os szezonon van az F1-es csapatoknál, ennek megfelelően a Mercedes is bejelentette egy, a jövő évben induló partnerséget.

Az idén minden bizonnyal a konstruktőri bajnokság 2. helyén záró, 2026 egyik favoritjának vélt csapat az amerikai élelmiszeripari óriással, a PepsiCo.-val társul, jövőre a Gatorade sportitalt, a Sting energiaitalt és a Doritos rágcsát népszerűsítik majd, a vállaltóriás szakemberei pedig segítenek majd a versenyzők, csapattagok izotóniás italjainak fejlesztésében.

A PepsiCo. Annak idején a Jordannel tűnt fel először az F1-ben a 7Up márkájával, a sportágba pedig idén tért vissza a Forma-1 egyik hivatalos partnereként, a Gatorade logója már megjelent néhány grafikán is.

Energiaitalt, csipszet reklámoz a Mercedes az F1-ben 1
Újabb megaüzletet kötött a Forma-1
Ezen a vonaton nincsen fék: a Forma-1 újabb globális óriással jelentett be együttműködést, már az üdítők piacára is…
Energiaitalt, csipszet reklámoz a Mercedes az F1-ben 2
Az utcai autó, ami segít megnyerni a világbajnokságot
Ahhoz, hogy egy raliversenyző gyors lehessen, nemcsak egy…