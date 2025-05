Amióta 2017 elején az új tulajdonos, az amerikai Liberty Media átvette a Forma-1 irányítását, egyértelmű céllá vált a globális – és ennek sarokköveként az egyesült államokbeli – népszerűség növelése.

Ennek keretében indult el a netflixes dokuszéria, a Drive to Survive, így lett új F1-es futam Miamiban és Las Vegasban, így vette „nevére” az F1-es a pár hét múlva bemutatkozó hollywoodi játékfilmet, de az elmúlt egy év még így is szintlépést hozott.

Az elmúlt hat hónapban igen komoly reklám-/marketingpartnerségeket jelentettek be: megérkezett az LVMH luxuskonglomerátum – mely hivatalos időmérőként a TAG Heuert, hivatalos pezsgőként a Moet & Chandont hozta –, beszállt a Hot Wheels kisautókat gyártó Mattel, a Lego lehengerlő kampányt indított 2025-re, nemrég pedig kiderült, hogy az F1 2026-tól a Disney-vel is összedolgozik majd.

Alig pár nap telt el, máris itt az újabb megaüzlet bejelentése: a Forma-1 a leginkább az üdítőiről ismert, de az élelmiszeriparban számos közkedvelt termékkel jelen lévő PepsiCó-val is megegyezett.

Formula 1 and PepsiCo announce a groundbreaking multi-year agreement that sees PepsiCo become an Official Partner of the sport until 2030#F1 pic.twitter.com/pPlbwWYUKN

— Formula 1 (@F1) May 27, 2025