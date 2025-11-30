A Forma-1-es Katari Nagydíj felvezetéseként az F1 interjút készített Max Verstappennel, középpontba állítva a bajnoki csatát. A Red Bull négyszeres világbajnokának volt egy erős kijelentése, miszerint ha ő vezetné az idei McLarent, már rég bajnok lenne.

De mit szól ehhez a papaja csapat legfőbb bajnokesélyese? Lando Norrist szembesítették az elhangzottakkal, és nem maradt el a válasz.

“Max őszintén szólva azt mond, amit akar. Mondhatjuk, hogy ezt kiérdemelte, négy vb-címet nyert. Nagyon tisztelem, és azt hiszem, [a sikerek – a szerk.] általánosságban véve mindenkinek nagy hitelt adnak. Hihetetlenül sokat ért el, többet, mint amiről bárki általában álmodik.”

“Általában jól látja a dolgokat, azonban van sok olyan dolog is, amiről fogalma sincs” – fogalmazott a brit.

Norris szerint Verstappen megszólalása tulajdonképpen a Red Bull-féle letámadó kommunikáció megnyilvánulása. “Agresszív természetűek, és sokszor nonszensz dolgokat beszélnek” – tette hozzá.

