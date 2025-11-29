Egészen rég volt volt már a 2025-ös Forma-1-es szezon eleje, de emlékezhetünk, milyen dominánsan indította azt a McLaren. A pontokat nagy lendülettel gyűjtő wokingiak láttán hamar döntött a Ferrari, és úgy határoztak, inkább 2026-ra fókuszálnak. Frederic Vasseur csapatfőnök elárulta, áprilisban el is jött ez a pillanat Maranellóban.

Az alakulat egész éves teljesítményén meg is látszott a lemondás. Ritkán látott vendégek voltak a dobogókon, győzelmi esélyeik nem is voltak, így ennek a fényében csoda volt Lewis Hamilton kínai sprintelsősége, valamint Charles Leclerc pole-pozíciója a Hungaroringen. A sikertelenség is nyomott hagyott a Ferrarin – Vasseur be is ismerte, ekkora hatásra nem számítottak.

“Április végén úgy döntöttünk, hogy 2026-ra váltunk. Nehéz döntés volt, talán alul is becsültem a hatásait pszichológiai szempontból. Ugyanis amikor még 18 vagy 20 verseny van hátra, és tudjuk, hogy nem készülünk aerodinamikai fejlesztéssel, azt elég nehéz menedzselni. Mindent egybevéve azonban igyekeztünk. Készültünk mechanikai fejlesztésekkel, próbáltunk jobb munkát végezni műveleti szinten. De ezt el kell fogadnunk” – mondta a francia szakember.

“A döntést mindenki osztotta. A pilóták is részesei voltak, mert teljesen elkötelezettek a projekt mellett. Ez olyasvalami, amin közösen kell osztoznunk, csapatként kell működünk az ilyen helyzetekben. Ezt is tettük” – magyarázta a hátteret Vasseur.

A korai fejlesztés-leállás ellenére sokáig elég jól tartotta magát a bajnokságban a Ferrari, hisz a McLaren mögött második helyen álltak. Az utóbbi futamokon azonban visszaestek, és a Mercedes mögött 53, a Red Bull mögött 13 ponttal lemaradva negyedikek. “Biztos vagyok a döntésemben. Most ilyen körülmények között küzdünk a második helyért” – tette hozzá a csapatfőnök.