A hétvégi Forma-1-es Katari Nagydíjra a Pirelli különszabályt vezetett be: a közel-keleti pálya annyira tele van nagy tempójú kanyarokkal, hogy a gumiproblémák elkerülése miatt 25 körre limitálták az egy szettel megtehető távot. A megoldás részleteiről itt írt a Vezess:

Kiderült azonban, hogy ezzel a Pirelli közel sem pipálta ki a hétvégét gumibiztonsági szempontból. Új probléma ütötte fel ugyanis a fejét a katari péntek után: hosszanti vágások jelentek meg az abroncsokon.

A sérülések oka egyértelmű és jól visszakövethető a beszállító szerint: a vágásokat a kavicsok okozzák, melyből idén sokkal több van Katarban. A 2025-ös versenyhétvégére ugyanis a luszaili aszfaltcsík mentén több kisebb kavicssávot is kialakították, és mivel a pilóták egészen sok hibával vezettek, szép számmal került az aszfaltra az éles szélű zúzottkőből.

Simone Berra, a Pirelli F1-es vezető mérnöke elárulta, tudnak a problémáról. “Mondjuk úgy, hogy jelenleg nem aggaszt minket a dolog, de figyelembe kell vennünk minden lehetséges következményt a sprinten és a versenyen, ha gumigondok lépnek fel vagy potenciális defektek jelentkeznek” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség is figyelni fog. “Piros zászlót és biztonsági autót is használhatnak, hogy letakarítsák a pályát” – utalt a lehetséges következményekre Berra.

A defekt nem ismeretlen jelenség Katarban, a tavalyi versenyen kettő is volt. Lewis Hamilton, illetve Carlos Sainz bal első Pirellijének kilyukadásához hozzátett, hogy törmeléken hajtottak át, a Pirelli akkori vizsgálata szerint a nyomásvesztés már korábban elkezdődött, mely a túlhasználat számlájára írható.