A vb-címért zajló küzdelem szempontjából a McLaren pilótái számára alakult kedvezőbben a Forma–1-es Katari Nagydíj sprintversenye. Egy pillanatig sem fért kétség Oscar Piastri győzelméhez, így az ausztrált az augusztus végi Holland Nagydíj óta először intette le elsőként a kockás zászló.

Mögötte a mercedeses George Russell lett a második, míg a harmadik helyen a világbajnoki pontversenyben 22 egységgel továbbra is vezető Lando Norris végzett. Ezzel párhuzamosan a négyszeres és címvédő vb-győztes Max Verstappen lemaradása tovább nőtt, ugyanis a hollandot csak negyedikként intették le, így a Red Bull versenyzője 26 pontos hátrányból várhatja a folytatást.

A 19 körös katari sprintfutam leintése után a korábban a Forma–1-ben is megfordult 2014-es GP2-bajnok, Jolyon Palmer készítette az interjúkat.

„Eddig jól alakult számunkra a hétvége, a sprinten is minden simán ment” – nyilatkozott Piastri. „Elégedett vagyok a mostani helyzettel, így kell folytatnom is. Nyilvánvalóan ez egy más karakterisztikájú pálya azokhoz képest, ahol az elmúlt hétvégéken jártunk. Sokkal nagyobb a sebesség, sokkal jobb a tapadás, de azt hiszem, az elmúlt néhány hétvégen sem a tempó hiánya jelentette a problémát, hanem egyszerűen rosszul ment a sorunk.”

„Itt eddig minden simán ment, a tempónk is erős volt. Ez egy olyan pálya, amit a múltban is élveztem, és most határozottan élvezem” – folytatta a 24 éves versenyző, aki a hétvége folytatására is kitért: „Ideális esetben több tempót fogunk találni, ez a legjobb hozzáállás. Általában mindenki talál egy kicsit a sprinthétvégéken, szóval meg kell próbálni mindent, amit csak lehet, kihozni az autóból. Ez viszont már inkább csak finomhangolás, nem a kereket kell feltalálnunk újra.”

„Jó verseny volt, jó eredmény a második hely” – értékelte a szombati sprint során nyújtott teljesítményét Russell. „Nyilvánvaló, hogy gyorsak ezek a mclarenes srácok, de az igazi küzdelem az utolsó két kör volt. Elképesztően gyors ez a pálya, egyben ez az egyik legélvezetesebb helyszín, ugyanakkor brutális a gumikkal és az autókkal szemben. Már annak is örülünk, hogy célba értünk.”

Norris a leintés után kiemelte, abból a szempontból nyugodt futama volt, hogy nem kellett figyelnie a visszapillantó tükreit. „Egyáltalán nem láttam Maxot, csak George-ot magam előtt. Megpróbáltam felzárkózni, és az elején közel is kerültünk egymáshoz, de összességében jók voltunk. Azt, hogy mi történt mögöttem, nem láttam” – mondta a brit.

„Hosszú etap volt, úgy éreztem, hogy nagyon is nyomjuk, ami nehéz versenyt vetít előre holnapra. Nem könnyű itt előzni, szóval minden az időmérőn múlik” – tekintett előre a McLaren pilótája, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy a mercedeses honfitársa veszélyes lehet rájuk a hétvégén. „George tegnap majdnem megszerezte a pole-t, bebizonyítva, hogy gyors a Mercedes. Nagyon jó munkát végeznek, és szerintem miatta nagyon szoros lesz a csata a győzelemért.”

„Nekünk viszont a csapat megint csak jó autót adott, ahogy eddig mindig a szezon folyamán. Pokoli körre lesz szükségünk az időmérőn, úgyhogy már alig várom.”