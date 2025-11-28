A Holland Nagydíjon aratott győzelme óta talán először villant meg Oscar Piastri, aki a Forma–1-es Katari Nagydíj sprintkvalifikációján megszerezte az első rajtkockát a szombati sprintfutamra.

A hatalmas tűzijátékkal záruló SQ3-ban a McLaren pilótája mögött nagy meglepetésre a mercedeses George Russell ért oda – a brit mindössze 32 ezreddel csúszott le az elsőségről –, míg a világbajnoki éllovas Lando Norris kénytelen volt beérni a harmadik hellyel, ráadásul több mint két tizedmásodpercet kapott a csapattársától.

A magyar idő szerint péntek esti sprintidőmérő után a néhai női formaautó-sorozat, a W Series háromszoros bajnoka, Jamie Chadwick készített interjút a wokingiak kilencszeres nagydíjgyőztes pilótájával.

„Jó napunk volt, ami egy kicsit pozitív változást hozhat. Minden klappolt az elejétől fogva, köszönöm a csapatnak. Eddig jól fest ez a hétvége” – kezdte a 24 éves ausztrál.

„Van néhány dolog, amiket még rendbe kell tenni, de jó érzés kimondani, hogy ott vagyok a pole-ban. Igaz, ez még csak egy sprintpole, de mindent megragadok, amit csak tudok. A sprinthétvégéken általában nehéz mérlegelni, hogy a teljes képet látjuk-e, de egész nap jól éreztem magam. Működtek az időmérő előtti változtatások is, végig megvolt a tempó.”

Piastri a folytatásban a mostani elsősége mellett abba is kapaszkodhat, hogy a 2023-as katari hétvége sprintjén aratta pályafutása első F1-es „győzelmét”.