2022-től az idei szezon végéig négy évet élt az az átfogó szabályrendszer, mely alapjaiban határozta meg, milyen jellegű Forma-1-es autókat látunk a világ versenypályáin. Az előírások a talajkölcsönhatást állították részben akarva, részben akaratlanul is a középpontba a szárnyak által termelt leszorítóerő ellenében. Azért akaratlanul, hiszen ha visszaemlékszünk, ezeknél az autóknál jött elő a delfinezés, mely nem csak lassította az autókat, de a pilótákra is komolyan megterhelte fizikailag.

A versenyzők egy részének”nem is fognak hiányozni ezek az autók”. Azért idézünk, mert ezek Fernando Alonso szavai voltak, de nem megengedőbb a korszak legsikeresebb pilótája, Max Verstappen sem.

“Egyáltalán nem voltak kényelmesek ezek az évek. A hátam széthullik és a lábaim mindig fájnak”

– vallotta be a négyszeres világbajnok. “Fizikálisan nem volt a legjobb. A [testről készült – a szerk.] felvételek nem mutatnak jól. Másrészt persze, ha a motokrosszt nézzük, nincs okunk panaszkodni. De tudjuk, hogy milyen volt, vagy milyen lehetne. Én leginkább a 2015-2016-os időszakot választanám” – utalt Verstappen azokra az autókra, melyek a legelviselhetőbb erőhatást fejtették ki a pilótákra.

A Nemzetközi Automobil Szövetség egyébként bevallotta, maguk sem gondolták, hogy ezt hozzák magukkal a leköszönő szabályrendszer versenygépei. Nikolas Tombazis, az FIA együléses szakágainak főnöke azonban úgy gondolja, erről azért a csapatok is tehetnek. “Szerintem a fő probléma az a tény, hogy az autókat nagyon alacsonyra ültették, és nagyon merevre hangolták őket” – fogalmazott. Hozzátette, a 2026-tól érkező új szabályok szerint épülő autók már kisebb terhet rónak a pilótákra – írja a Motorsport.com