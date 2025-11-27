Ugyan reálisan továbbra sincs sok esélye, a jelenlegi állás alapján a Red Bull-os Max Verstappen a 2025-ös idényben behúzhatja zsinórban ötödik Forma-1-es világbajnoki címét is.

A holland ősz óta óriási lendületben van, a Zandvoort utáni 104 pontos hátrányát teljesen ledolgozta az akkor éllovas Oscar Piastrival szemben, míg a jelenleg, két futammal a vége előtt mindössze 24 ponttal van lemaradva a favoritnak tekinthető Lando Norristól. Verstappen elképesztő kíméletlenséggel és hatékonysággal vezet, ami Red Bull-os elődja, a 2010 és 2013 között ugyancsak zsinórban négy világbajnoki címet szerző Sebastian Vettel elismerését is kivívta.

„Úgy gondolom, hogy a legfélelmetesebb az, hogy még mindig fejlődik. Ez már a 11. szezonja, és tudjuk, hogy eleve jód, de még mindig javul is. Továbbra is éhezi a sikert, továbbra is hajlandó tanulni. Úgy vélem, a színfalak mögött is igen keményen dolgozik, ettől olyan erős” – mondta a Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid új epizódjában a 2022 végén visszavonult német, kiemelve, hogy a 28 éves holland számára mindig a győzelem a cél.

„Ezeken túl hatalmas tehetséggel bír, de még ha ő is a mezőny egyik legtehetségesebb versenyzője, több dolog együttállása miatt annyira erős: a fő tényező pedig a fejben van. Sosem veszti el a fejét, szinte sosem hibázik, és bár érzi a nyomást, hozza az eredményt, amikor kell. Mert mindannyian érezzük a nyomást, nincs olyan a Forma-1-ben, aki ne érezné. De Max képes olyan mentális állapotba kerülni, amikor ezt félre tudja tenni, és csakis arra koncentrál, ami fontos” – folytatta.

Verstappen számára egyébként a mostani helyzetben (is) példakép lehet Vettel: a Red Bull első csodagyereke ugyanis 2010-ben úgy lett világbajnok, hogy a két fordulóval a vége előtt még 25 pont hátrányban volt, ráadásul a szezonzáró leintése előtt egy pillanatig sem vezette a pontversenyt.

