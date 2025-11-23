Alig volt valaki a Forma-1-es mezőnyben, aki ne lett volna érintett a rajt körüli kavarodásban a Las Vegas-i Nagydíjon. Az élen is ez volt a helyzet, lényegében a győzelemről döntöttek a történtek, míg a hátsó szekcióban kieséseket is hozott az, ami az első kanyarban történt.

Hátul a negatív főhős Gabriel Bortoleto volt a Kick Sauberrel, aki kb. bevágódott a többiek közé, nem kímélve sem magát, sem a többieket. A legnagyobb kárvallott Lance Stroll volt, az Aston Martinnak a hátsó szárnya bánta az eseményeket, de a brazil károkozó is körökön belül feladta a megmérettetést.

4 fotó

A stewardok a kiesése után öt rajthelyes büntetést róttak ki Bortoletóra, valamint két büntetőpontot is kapott, az elsőket F1-es karrierje során. Az indoklás szerint egyébként ha Bortoleto versenyben marad, akkor 10 másodperces időbüntetés lett volna a szankció, de ezt ilyenkor minden esetben rajtbüntetésre váltják.

Bortoleto a rajtbüntetését egy hét múlva Katarban töltheti le.