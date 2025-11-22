George Russell 2024-ben győzelemmel búcsúzott Las Vegastól, és a 2025-ös Forma-1-es hétvége sem alakult rosszul: az időmérő első két szakaszát az élen zárta a Mercedes britje. Az utolsó szakaszban azonban csak negyedik lett, lemaradása pedig közel 9 tizedmásodperc volt a pole-pozíciós Lando Norris mögött.

Nem lett volna alaptalan azt gondolni, hogy a Mercedesnek a javuló, kevésbé vizes pálya miatt előkerülő intermediate abroncsok ütöttek vissza, láttunk már ilyesmire többször is példát a Forma-1-ben. Russell elmondása szerint azonban nem ez, hanem valami egészen más állt a visszaesés hátterében.

“A Q3 nem állt össze. Volt valamiféle kormányzási problémám az utolsó három körön, mintha elvesztettem volna a szervót” – árulta el Russell, aki a szakaszsikerek ellenére nem látott sok esélyt a pole-pozícióra. “Nagyon küszködtem, hogy beforduljak a kanyarokba. Nem tudom, mi volt a gond, de ez nem állt össze a Q3-ban.”

“A negyedik rajthely nem a legjobb, de sok dolog történt már ezen a pályán” – fogalmazott a futamra vonatkozó esélyei kapcsán Russell. Az elmúlt hét Forma-1-es futamot egyébként a pole-pozícióból induló nyerte.