Nagy port kavart az idei Forma–1-es szezonban, amikor a Mercedes egyáltalán nem csinált titkot abból, hogy meg akarta szerezni Max Verstappent, azonban a holland az augusztusi Magyar Nagydíjon pontot tett a hónapokig tartott találgatások végére, és megerősítette, hogy jövőre is marad a Red Bullnál.

A 28 éves versenyző azonban így is kapós maradt, a napokban az F1-es csatlakozás küszöbén álló Audi csapatfőnöke, Jonathan Wheatley erősítette meg, hogy egy nap meg akarja kaparintani a négyszeres világbajnokot.

„Igen, azt akarom, hogy Max Verstappen vezesse az autónkat” – vallott a szándékáról a De Telegraaf hasábjain. „Milyen csapatfőnök lennék, ha nem ezt akarnám? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy régóta jó barátok vagyunk Maxszal, az apjával, Josszal, valamint a menedzserével, Raymonddal is.”

„Egy ilyen barátság azért alakul ki, mert mindig őszinte vagy, és soha nem árulod el azt a bizalmat, amit felépítettél. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ez pillanatnyilag elég ahhoz, hogy Verstappent az Audi Forma–1-es üléséhez láncoljuk” – idézte Wheatley szavait a RacingNews365.com.

Az Audi az első szezonjának a Sauber jelenlegi párosával, Nico Hülkenberggel, valamint Gabriel Bortoletóval fog nekivágni, lévén, hogy az ingolstadti márka a svájci csapatot vásárolta fel az F1-es szerepvállalásához. Ambiciózus célkitűzések fűződnek a projekthez, ugyanis a németek 2030-ra már a világbajnoki címért küzdenének.

