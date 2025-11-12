Mostanság nem éppen a közönség kedvence a mclarenes Lando Norris. A brit több győzelme után is kifütyülte a közönség, és így volt ez akkor is, amikor a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj után sétált ki a dobogóra.

Egy brazil szurkoló felvételén azonban az is látható, hogy van is, aki biztatja őket a fújolásra. A videón egy, a Racing Bulls felszerelését viselő férfi mutogat a közönség irányába, kvázi hergelve őket. Mindezt addig csinálja, míg a mellette álló másik csapattag, egy nő nem fogja őt vissza.

Lando getting booed is already bad enough, but seeing a staff member from another team join in and do a thumbs down? That’s just unprofessional. @McLarenF1 @visacashapprb pic.twitter.com/OPCjxSfYLw — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) November 11, 2025

Noha a Racing Bulls-ruhások olyan helyen álltak az ünneplés alatt, ahová csak az F1 által kiosztott belépőkkel léphetnek az emberek, ez még nem jelentette azt, hogy ők biztosan csapattagok: lehettek volna akár az energiaitalosok VIP-vendégei is, akik odaférkőztek a pódium elé. Minden kétséget eloszlatott azonban a Racing Bulls, amikor szerdán reagáltak a felvételre.

“Tudunk a hétvégi dobogós videóról. Ez nem tükrözi a csapatunk értékeit vagy szellemiségét. Az ügyet házon belül kezeljük. Hiszünk abban, hogy a nagyszerű versenyeket ünnepelni kell, és tiszteletet kell mutatni minden pilóta, csapat és szurkoló iránt, a pályán és azon kívül egyaránt”

– fogalmazott az istálló.