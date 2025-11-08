Néha-néha felbukkan a Forma-1-es paddockban Sebastian Vettel, ezen különleges alkalmak közé tartozik a Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje is. A négyszeres világbajnok német pilóta mostanság mindig valamilyen céllal megy a csapatokhoz és a pilótákhoz látogatóba, Interlagosban például egy új, elsősorban az Amazonasi-esőerdő védelmére fókuszáló projektjét népszerűsítette a versenyzők bevonásával.

A környezetvédelem mellett persze lehetett a Forma-1-ről is beszélni Vettellel, aki azért részt vett jó néhány szoros bajnoki versenyfutásban karrierje során. Emlékezetes volt ezek közül a 2010-es, ahol csak az utolsó verseny után vezette először az egyéni pontversenyt, de ez épp elég volt első vb-címéhez. Az út során komoly ponthátrányt kellett ledolgoznia – valami ilyesmi a feladata idén Max Verstappennek is a Red Bull-lal.

Amikor Vettelt arról kérdezték, összejöhet-e a 36 pontos fordítás a hollandnak, így felelt: “Igen, miért ne? Rengeteg pontot lehet még szerezni. Persze nyilvánvalóan nem ő a favorit. Az most Lando [Norris – a szerk.], mert vezet, de nem tudhatjuk, mi történik.”

“Ez a hétvége őrült lehet. Sao Paulónak mindig van valami a tarsolyában. Jó nézni ezt az egészet, izgalmas. Amikor Max közeledik, még intenzívebbé válik. Kívánom, hogy szerezzen pontokat” – fogalmazott Vettel.

Verstappennek el is kél a jókívánság azok után, hogy a sprintidőmérőn csak hatodik lett, miközben a bajnoki listavezető Lando Norris az első, a tőle egy pontra lévő Oscar Piastri a harmadik helyre repítette a McLarent.