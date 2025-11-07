Négy forduló van még a 2025-ös Forma-1-es világbajnokságból, az egyéni cím sorsa pedig teljesen nyitott. A mclarenes Lando Norris 357 ponttal áll az élen, mögötte egyetlen egységgel lemaradva az utóbbi fordulókon gyengébben teljesítő Oscar Piastri, míg a Red Bull-os címvédő, Max Verstappen 36, illetve 35 pont lemaradással még szintén esélyes.

A holland pilóta apja, Jos Verstappen a hétvégi Sao Pauló-i Nagydíj előtt – gyaníthatóan a zavarkeltés, az oszd meg és uralkodj jegyében – a mclarenes favoritizmust illető összeesküvés-elméletekre rájátszva nyilatkozott Piastri helyzetéről.

„Nagyon furcsának találom, ami a McLarennél folyik. Piastri csak nem felejtett el vezetni egyik napról másikra, hát nem? Az ő vagy a menedzsere (az egykori F1-pilóta Mark Webber – a szerk.)helyében én a színfalak mögött biztosan az asztal csaptam volna már legalább egyszer” – mondta a holland De Telegraafnak.

„Mert jelenleg mindenkinek az jár a fejében, hogy képes-e kezelni a nyomást, ez pedig nem tesz jót a megítélésének” – tette hozzá.

Szurkolók, F1-közeli szereplők is pedzegetik mostanában, hogy Piastri formaromlása nem véletlen, a McLarennél inkább a régi nevelt, ráadásul angol Norrist részesítik előnyben, ám az ausztrál Sao Paulóban határozottan elutasította ezt csütörtökön:

„Erre könnyű válaszolnom” – mondta a versenyzői sajtótájékoztatón. „Semmi ilyesmiről nincs szó. Az elmúlt pár hétvégém tényleg nehezebb volt, de elég világos válaszaink vannak a miértekre. Nem rejtély, miért alakult így. Nyilván megkérdőjelezhető, miért is kell mostanában másképp vezetnem az autót, de igazából mindenre megvan a magyarázat. Szóval tényleg nincs szó favoritizmusról” – magyarázta.