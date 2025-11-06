A hétvégén következő Sao Pauló-i Nagydíjjal együtt még négy forduló van a 2025-ös Forma-1-es idényből, és míg a konstruktőri bajnoki címet a McLaren már toronymagas fölénnyel bebiztosította, az egyéni teljesen nyitottnak tűnik: a mclarenes Lando Norris egyetlen ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a Red Bull címvédője, Max Verstappen 36, illetve 35 pontra van tőlük (357, 356 és 321 pont).

Bár igen valószínű, hogy a végső győztest a wokingi csapat adja majd, biztosra nem mehetnek, 2007 keserű pirula volt, amikor az újonc Lewis Hamilton és az akkor friss kétszeres bajnok Fernando Alonso egymást „ütve” pontegyenlőségben zárt a 2. és 3. helyen, a ferraris Kimi Räikkönen pedig egyetlen pont előnnyel, nevető harmadikként megnyerte a címet.

Úgy tűnik azonban, hogy a McLarennél idén annyira ragaszkodnak az egyenlőséghez, a sportszerűséghez, hogy még a fentihez hasonló kudarc lehetőségét is vállalják, ezt maga a cégvezér, Zak Brown jelentette ki. Az F1 Beyond the Grid podcastjében így felelt, amikor arról kérdezték, mit szólna ahhoz, ha végül Verstappen lenne a 2025-ös világbajnok.

„Megráznám a kezét és azt mondanám, szép munka!” – mondta. „Azt szeretném, hogy ha nem mi nyerünk, akkor megverjen minket, ne mi verjük meg önmagunkat. Ez a legfontosabb. Természetesen jól emlékszünk 2007-re: két pilóta pontegyenlőségben, egy másik előttük. De azt is tudjuk, hogy mindkét versenyzőnk meg akarja nyerni a címet. Támadunk, nem védekezünk.”

„És inkább mondjuk azt végül, hogy hogy mindent megtettünk, aztán a mi versenyzőink pontegyenlőségben zártak, valaki pedig megelőzte őket eggyel, mint hogy most mondjuk az egymástól csak egy pontra lévő pilótáink valamelyikének, hogy tudjuk, hogy a bajnoki cím az álmod, de pénzfeldobással eldöntöttük, hogy idén nem nyerheted meg” – folytatta.

„Ez kizárt. Mi nem így állunk a versenyzéshez. Ha pedig megismétlődik 2007, hát legyen, inkább, mint egy számunkra kedvezőbb eredmény, amit favorizálással értünk el. Nem fogunk ilyet tenni” – fogadkozott Brown.