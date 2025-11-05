Nagyjából egy éve ugrott egymásnak korunk Forma-1-es mezőnyének két meghatározó karaktere, George Russell és Max Verstappen. A hangot a Mercedes pilótája emelte fel először, aki megelégelte a Red Bull hollandjának viselkedését, de innentől jó ideig ment kettejük között a civakodás.

A tavaly év végén, illetve az idei év elején is tapasztalt szópárbaj lecsendesedett – de vajon az érzésekre is igaz ez? Erről kérdezte a minap Russellt a The Telegraph. A szingapúri győztes nem köntörfalazott.

“Csak annyit mondunk egymásnak, hogy helló. Nem igazán beszélünk”

– fogalmazott a brit, majd hozzátette, hogy azért nem is ignorálják egymást.

“Nem alszom emiatt rosszul, és az is biztos, hogy ő sem. Egy kicsit sem zavar. Az élet rövid, mind felnőttek vagyunk. Tanulunk ezekből a tapasztalatokból. Nem kell a csapattársaddal sem a legjobb haveroknak lenni” – mondta. “Senna és Prost sem voltak jó barátok, mégis 1-2-ben végeztek. Lewis [Hamilton] és Nico [Rosberg], 1-2. Lewis és Fernando [Alonso] nyilvánvalóan kivételek, de Lewisnak kellett volna azt az évet nyernie” – utalt vissza 2007-re Russell.

“Max elképesztő pilóta, nem tagadom. De épp ezért élvezném, ha szembeszállhatnék vele. Mindannyian azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legjobbak” – magyarázta az ötszörös nagydíjgyőztes.