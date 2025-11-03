A Forma-1-ben jelenleg a futamokon – esőtől, piros zászlós leállástól eltekintve – minden versenyzőnek legalább egyszer a bokszutcába kell látogatnia kerékcserére. A szabály nem a kiállás számát rögzíti, a kerékcserét az kényszeríti ki, hogy az adott hétvégére szállított háromféle keverék közül legalább kettőt használni kell a nagydíj során.

Ez a legtöbb esetben, a mai Pirellik tartósságának köszönhetően, egykiállásos versenyekhez és egyenstratégiákhoz, végső soron kevésbé izgalmas versenyekhez vezet.

Az olasz Motorsport értesülése szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Forma-1-es szabály-előkészítő testülete, a csapatok képviselőit is a soraiban tudó F1-es Bizottság a fentiek miatt a két kötelező kerékcsere bevezetését fontolgatja.

Az elképzelés szerint kötelezővé tennék mindhárom száraz keverék versenyen való használatát, a gyors, futam eleji vagy végi, rövid etapos trükközéseknek pedig azzal vennék elejét, egy-egy adott szettet legfeljebb a táv 45%-áig lehetne használni.

A 2024-es, unalmas körmenetet követően az idei Monacói Nagydíjra már előírták a két cserét, igaz, a monte-carlói utcai pályára kitalált különszabály tényleg csak a kétszeri cserét tette kötelezővé, a keveréket illetően maradt a kettőnél. Az újítás egyébként nem hozott izgalmasabb versenyt, sőt, néhány csapatnál még feltartásos trükközést is építettek a két csere letudására.