Mostanság egyre jellemzőbb a profi sportolók körében az a karrierút, hogy az aktív pályafutást követően a politikában találnak új állást maguknak. Magyarországon és külföldön is polgármester lett több sikeres sportolóból. A Forma-1-ben sem példátlan az ilyesmi: a 12-szeres futamgyőztes Carlos Reutemann az argentínai Santa Fe tartomány kormányzója volt két cikluson keresztül, míg a kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi 2022-ben Olaszországban indult parlamenti képviselőnek, de nem választották meg.

Utóbbi gondolatával kacérkodik a Williams korábbi csapatfőnöke, a névadó alapító lánya, Claire Williams is ‒ számolt be közeli forrásokra hivatkozva a Mirror. A lap szerint az istállót 2020-ig terelgető szakember a konzervatívok színeiben indulhat 2029-ben, azonban konkrét tervekről és elhatározásról nincs szó.

Williamstől egyébként nem állna távol ez a világ, tekintve, hogy politikatudomány szakon szerzett diplomát. Nemrég egyébként a Motor Sport Magazine-nak azt is elárulta, tényleg fontolóra venne egy indulást a választásokon. „Szeretnék pozitív változást hozni, jobbá tenni az emberek életét. Sokkal kisebb léptékben, de ezt szerettem a legjobban a Williams vezetésében” ‒ mondta.

„Az Egyesült Királyságnak is ilyennek kellene lennie. A politikusoknak az emberek életének megkönnyítésére kellene törekedniük, nem pedig arra, hogy még több aggodalomra adjanak okot.”