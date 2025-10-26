A McLaren a 2025-ös Forma-1-es szezon során végig próbált arra törekedni, hogy a lehető legegyenlőbb bánásmódot nyújtsa versenyzőinek. Voltak ennek furcsa állomásai, például amikor egy elrontott kerékcsere után el kellett engednie Oscar Piastrinak Lando Norrist Monzában. A hozzáállást amiatt is kritizálták a kívülállók, mert az egyéni bajnokságban jelentős mennyiségű pontelőnyt elkótyavetyéltek a pilóták Max Verstappennel szemben. Ennek ellenére a wokingiak kitartanak a stratégia mellett.

Az egyenlőség elve mögött azonban több állhat annál, mint amit hivatalosan kommunikál a csapat. Így vélekedik legalábbis Juan Pablo Montoya, a Williams és a McLaren korábbi F1-es versenyzője. Szerinte ha a McLaren szeretett volna, akkor sem állhatott volna be egy emberként a korábban még 34 ponttal is vezető Piastri mögé, ugyanis

azzal megsértették volna Norris szerződését.

“Nem tehették, mert a pilóták szerződése kimondja, hogy amíg van matematikai esélyük a bajnoki címre, nem adhatnak olyan utasításokat, melyek a másik pilótát segítik, de adhatnak olyan utasításokat, melyek a csapatot segítik. Figyelniük kell arra, hogyan kezelik ezt házon belül” – fogalmazott a hétszeres futamgyőztes.

Piastri a Mexikóvárosi Nagydíj előtt 14 pontos előnnyel vezet Norris előtt, Verstappen lemaradása pedig 40 egység.