A Forma-1 egyik emlékezetes szezonja volt a 2007-es, melyet sok szempontból párhuzamba lehet állítani az idei esztendővel. Akkor is a McLaren két pilótája tűnt esélyesnek az egyéni bajnoki címre, de végig ott volt mellettük egy sötét ló, egy harmadik versenyző. 2007-ben ez a sötét ló, Kimi Räikkönen aztán kihasználta a hibákat és a csapattársak viaskodását, és bajnok lett a Ferrarival. Hasonlóra törekedhet Max Verstappen is idén a Red Bull-lal, és noha ponthátránya nagy, az utóbbi futamokon jelentősen tudott faragni lemaradásából.

Az amerikai sprintverseny előtt Piastri előnye 22 pont Norris előtt, míg Verstappen hátránya az összetettben 63 pont, miközben 174 pontot lehet még idén szerezni.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója elárulta, hogy kész elbukni a vb-címet, ugyanis tartják magukat a papaja-szabályok néven elhíresült csapaton belüli, egyenlőségre törekvő elvekhez. “Így versenyez a McLaren. Két olyan versenyzőt szeretnénk, akik képesek megnyerni a bajnoki címet. Ez persze kockázatokkal jár, mint 2007-ben.”

“De ennek tudatában vagyunk és felkészültünk arra, hogy ez is lehet egy potenciális kimenetel”

– utalt Brown arra, hogy Verstappen nevető harmadikként lehet 2025 világbajnoka.

“Egyszerre csak egy versenyre koncentrálunk. A jelenlegi állást tekintve Max túl közel van ahhoz, hogy elkényelmesedjünk. Lando egy győzelemnyire, Oscar egy kiesésnyire van. Láttuk, mi történt Hollandiában, hogy milyen gyorsan változhatnak a dolgok” – célzott Brown Norris műszaki hibájára és kiesésére.