Ülés nélkül maradt az idei évre Valtteri Bottas, miután a jövőre gyári Audivá alakuló Sauber az újonc Gabriel Bortoletót választotta. A finn korábbi munkaadójához, a Mercedeshez tért vissza harmadik számú pilótaként, de mint kiderült, közel állt ahhoz is, hogy ne szoruljon ki a rajtrácsról 2025-re.

A jövőre az új csapat, a Cadillac színeiben visszatérő Bottas a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén a Motorsport Weeknek adott interjújában erősítette meg, hogy már szerződése volt az idei évre a Williamsszel, ám az, hogy Carlos Sainz a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ferraris szerződtetése miatt felszabadult, keresztülhúzta a kilencszeres nagydíjgyőztes számításait.

„Szeretek vele [James Vowles-zal, a Williams csapatfőnökével – a szerk.] dolgozni, és valójában elég közel voltam hozzá, hogy az idei évre aláírjak a Williamshez. Tavaly már a szerződésünk is megvolt” – mondta a 36 esztendős pilóta, aki a 2013-as bemutatkozása utáni első négy évét a grove-i gárdánál húzta le.

Bottas nem rejtette véka alá azt sem, hogy miért hiúsult meg a megállapodás: „Carlos Sainz miatt, de ilyen a Forma–1” – árulta el.

Sainz viszont jó lóra tett azzal, hogy az Alpine és a Sauber ajánlatát is visszautasítva végül a Williamshez igazolt, mivel a nagy múltú alakulat a mostani szezonban kiemelkedik a középmezőnyből, elsőként átlépve a 100 pontos küszöböt. „Határozottan jó úton haladnak, egyértelmű az előrelépés” – dicsérte az első csapatát Bottas.