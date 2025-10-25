Max Verstappen szinte lehetetlen helyzetből hozta vissza a 2025-ös Forma-1-es szezonját, és immár szemmel látható esélye van arra, hogy megvédje a bajnoki címet. Kevesen gondolták ezt például a Magyar Nagydíj környékén, de a Red Bull által Olaszországban bevetett új padlólemez, valamint a McLaren-pilóták bakijai helyzetbe hozták a négyszeres bajnokot.

Az események még a bajnoki listavezető Oscar Piastrit is meglepték. A McLaren ausztrálja elmondta, Hollandia után azt gondolta, a vb-cím közte és csapattársa, Lando Norris közt fog eldőlni. “Igen, de szerintem kb. mindenki így gondolta. A Monza óta mutatott formája kissé meglepő” – célzott Verstappenre. “Voltak ugyan villanásai a szezon korábbi részében bizonyos pontokon, de voltak komoly mélypontok is. Most azonban, hogy ilyen konzisztens, az eléggé meglepő.”

Piastri a folytatást illetően sem írja le a Red Bullt és Verstappent, tekintve, hogy az energiaitalosok még készülnek kisebb-nagyobb fejlesztésekkel, míg a McLaren már nem. “Gyorsabban visszatért a meccsbe, mint arra számítottam” – tette hozzá. “A különbség kissé lecsökkent az elmúlt versenyeken, de én továbbra is arra fókuszálok, hogy olyan gyorsan menjek, ahogy tudok, és a lehető legtöbbet kihozzam minden hétvégéből.”

Piastri öt hétvégével a 2025-ös F1-es szezon vége előtt 14 ponttal vezet Norris és 40 egységgel Verstappen előtt. Matematikailag még a mercedeses George Russellnek is van esélye, az ő hátránya 94 pont, miközben 141-et lehet még maximálisan megszerezni.