Azok után, hogy az első két szakasz alapján Lando Norris és a McLaren tűnt a favoritnak a Forma–1-es Amerikai Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, az utolsó pillanatban fordított Max Verstappen, így a bajnoki tabellán 63 pontos hátrányban lévő holland kezdheti az élről a szombati, 19 körös viadalt.

Csupán 71 ezredmásodperc döntött a négyszeres világbajnok javára, amivel Norris a második, míg a pontversenyben vezető Oscar Piastri a harmadik helyre szorult vissza. A sprintidőmérő végén a korábbi IndyCar-pilóta, James Hinchcliffe készített interjút a Red Bull pilótájával.

„Jó időmérő volt. Gyakorlatilag az összes szakaszban elég közel voltunk” – idézte Verstappen szavait a Sky Sports F1. „A végén megpróbáltunk mindent összerakni, ami nem könnyű, ha nincs viszonyítási alapod a lágy gumikon. Függetlenül attól, hogy ez most sikerült, kemény csatára számítok a sprinten, de azt hiszem, ez az, amit látni szeretnénk.”

„Elégedett vagyok a mai nappal, pedig időnként feltámadt a szél, és voltak nagyobb széllökések is. A pálya is eléggé hepehupás, ami nagy tempónál kiránthatja alólad a talajt. Az időmérőn ezért itt-ott tartalékolni kell, de a mi szempontunkból ez egy nagyon jó nap volt.”

„Meg kell próbálni jól rajtolni” – tért ki a szombati stratégiájára. „Meglehetősen széles az 1-es kanyar, és remélem is, hogy jó tempónk lesz a versenyen, de majd kiderül.”