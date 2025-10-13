Az első, 2022-es Miami Nagydíjon az akkor az Alpine-nál versenyző Esteban Ocon a harmadik szabadedzésen szenvedett balesetet, amikor a 14-es kanyarban az akkor még puszta betonfalnak vágta az A522-est. Nem volt észbontóan látványos a bukás, ám a francia pilóta most, évekkel később elárulta, hogy nagyon is durva volt az ütközés.

A 29 éves francia a Legend YouTube-csatornában beszélt a pályafutása baleseteiről.

„Volt pár nagy bukásom” – kezdte a ma már a Haasnál versenyző pilóta. „Lekopogom, sosem volt igazán durva balesetem, még úgy sem, hogy némelyik több mint 40 g-s becsapódást volt, és egyik-másiknál azért rendesen kaptam. Volt, hogy a látásom lett homályos, volt, hogy a fejem fájt négy napig…”

„Nem volt túl látványos, de betonfalnak ütköztem Miamiban, 2022-ben az utolsó edzésen. Kicsúsztam, eltaláltam a falat. Megütöttem mindkét térdemet, járni is alig tudtam utána” – idézte fel a bukást, melyben az ülése darabokra tört alatta, és az időmérőt ki is hagyta.

„Másnap reggel (azaz a verseny napján – a szerk.) a zuhany alatt megszédültem, összeestem. Egyáltalán nem voltam jól. De a futamon az utolsó helyről rajtolva végül nyolcadik lettem. De véreset vizeltem, az nem volt valami szuper!” – árulta el.