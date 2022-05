Élő: Forma-1 Miami Nagydíj

Russell rádiózásából kiderült, hogy a brit a kivárásra játszik: neki nagyon jól jött volna egy biztonsági autós szakasz.

George going deep into this race on those Hard tyres. ⚪️

Lap 37/57 and he’s still yet to stop.

VB and Lewis unable to close in on the #63 W13. 👀 pic.twitter.com/fBNTwtl82I

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 8, 2022