Napos időben, 33 Celsius-fokos levegő- és 52 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év ötödik időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Miami Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján a Red Bull egy hajszálnyival erősebbnek tűnt a Ferrarinál.

Hamar kiderült, hogy a Q1-ben csak négy pilótától kell elbúcsúznunk, ugyanis a szabadedzésen autóját összetörő Esteban Ocon Alpine-ját nem tudták időben megjavítani, így részt sem vett a kvalifikáción. A többiek 18 percig próbálkozhattak minél jobb körök megfutásával. A tempót a Ferrarik és a Red Bullok diktálták Charles Leclerc-rel, Carlos Sainz-cal, Max Verstappennel és Sergio Perezzel.

Charles blasts to the top of the timesheets 🙌 Max Verstappen splits a Ferrari sandwich and sits in P2, with Sainz in P3 👀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/ax4eh7uwOe — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Hat perccel a szakasz leintése előtt a kiesőzónában Lewis Hamilton neve tűnt fel: a Mercedes britjének végig igyekeznie kellett, hogy ne vérezzen el korán. A brit végül megúszta a blamát egy erős kör megfutásával. Nem örülhetett viszont Kevin Magnussen (Haas), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és a két Williams-pilóta, ők fejezték be az időmérőt. Csou feltartásra panaszkodott az utolsó gyorskörének végén, ebből még lehet ügy a későbbiekben.

A Q2-t Verstappen a hétvége legjobb körével, 1:29,202-vel nyitotta, a Ferrarisok a 3-4. helyen elsőre csak fél másodpercekkel lassabb kört tudtak futni az energiaitalosoknál. Leclerc később válaszolt, és további 72 ezredet faragott a vb-címvédő addigi legjobb körén.

Hamilton a második szakaszban új fokozatba kapcsolt, legjobb köre közelebb volt az élmenőkéhez, mint az üldözők a hétszeres világbajnokhoz.

A kiesőzóna legnagyobb meglepetését azonban a csapattárs George Russell jelentette: a Mercedes ifjonca Fernando Alonso (Alpine) mögött csak a 12. lett. Velük együtt még Sebastian Vetteltől (Aston Martin), Daniel Ricciardótól (McLaren) és Mick Schumachertől búcsúztunk.

We see some big names exit early in Q2 😲💔#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Sb7jpJ6hmU — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

A Q3-as első felfutások után Verstappen 64 ezreddel vezetett Leclerc és 80 ezreddel Sainz előtt. Perez lemaradása már fél másodperc volt, az ötödik Bottas pedig majdnem egy másodpercet kapott – hozzá kell tenni, hogy az Alfa Romeo finnje használt abroncsokkal próbálkozott, ahogy mögötte Hamilton, Lando Norris (McLaren), Cunoda Juki (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) és Pierre Gasly (AlphaTauri).

Max Verstappen holds onto provisional pole as he reaches the 1.28s! 😅#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/zx2kb5pkC8 — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Az utolsó mért körre az élmenők közül a két Ferrari ment ki először, a Red Bullok a mezőny végén autóztak. A két Ferrari átugrotta Verstappent, aki utolsó körét nem fejezte be egy hiba miatt, így Leclerc, Sainz első sort láthatunk az első Miami Nagydíjon vasárnap.

A holland végül harmadik lett Perez előtt. Bottas végzett ötödikként Hamilton előtt. A legjobb tíz további sorrendje: Gasly, Norris, Cunoda, Stroll.

A 2022-es Forma-1-es Miami Nagydíj magyar idő szerint vasárnap este fél 10-kor kezdődik.