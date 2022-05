Napos időben, 33 fokos levegő- és 51 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Miami Nagydíj harmadik szabadedzése. Az F1 újdonsült pályáján péntekről szombatra történt néhány változtatás: több helyen is új aszfaltréteget fektettek le, miután apró kövek, kavicsok váltak ki belőle.

A második szabadedzést követően többen is “adóssággal” vághattak neki a napnak: Max Verstappennek szinte teljesen kiesett az edzés a Red Bull műszaki hibái miatt, de Carlos Sainz is lemaradásban volt, miután összetörte Ferrariját.

Az újraaszfaltozott részek rendkívül csúszósak voltak, többeken is kifogott a célegyenes előtti szakasz. A pilóták egytől egyig rosszabb tapadásra panaszkodtak, Verstappen teljesen más ívet is autózott, kerülve az érintett részt.

Negyed óra után Esteban Ocon lemásolta Sainz pénteki balesetét és összetörte az Alpine autóját. Az edzést megszakították a bukás miatt, a mentés pedig nem volt túl gyors, igencsak elhúzódtak a munkálatok.

Esteban Ocon has gone into the barriers at Turn 14 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/rm27BHguAq

Miután újraindult a száguldás, az egész mezőny kiviharzott a pályára, mert bőven volt még teendője a csapatoknak. Az elmaradt verseny- és időmérős szimulációkat azonban mindenki befejezhette zavartalanul.

A leggyorsabb időt a Red Bull-lal Sergio Perez futotta, míg a harmadik Max Verstappen az utolsó pillanatokban majdnem összetörte az autóját a trükkös sikánban, ahol Ocon is ütközött.

Whoa, that was a close one! 😮

Max manages to stay out of the barriers at the chicane#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LuCv5TPR11

— Formula 1 (@F1) May 7, 2022