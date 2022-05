Az első szabadedzéshez képest hűvösebb körülmények között, 32 Celsius-fokos levegő- és 41 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2021-es Forma-1-es Miami Nagydíj második szabadedzése.

Az első kilométereket követően még nagyobb tempóra kapcsolt a mezőny, akiknek pedig nem sikerült jól az első gyakorlás, az igyekezett javítani. Valtteri Bottasnak nem sikerült jól, de nem is sietett, Alfa Romeója ugyanis még darabokban volt néhány órával korábbi autótörését követően. Max Verstappen Red Bullján is bőszen dolgoztak még a szerelők a bokszutca nyitásakor: a hollandnál váltót cseréltek azok után, hogy az első edzésen megérintette az egyik betonfalat.

Verstappen’s gearbox has been changed as a precaution following his brush with the wall in FP1#MiamiGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/w35JtG1Iy3 — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Szűk húsz perccel az indulás után Carlos Sainz számára véget is ért a nap: a Ferrari spanyolja összetörte autóját. Nem alakulnak jól a többszörös dobogós dolgai mostanában: Melbourne-ben az első körökben ásta el magát a kavicságyban, Imolában pedig autót tört és az első körben kiesett, így ismét nullázott.

🚩 RED FLAG 🚩 Sainz hits the wall at Turn 13 Driver has exited the car and is OK #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/HEp0CEYdVU — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Verstappen autóját valamennyire összerakták azok után, hogy Sainz autóját eltakarították, de valami nem volt tökéletes. A kormányzásra, illetve annak hiányára panaszkodott a holland, de eközben a jobb hátsó fékje is kigyulladt. Vélhetően hidraulikai szivárgás állhatott mindkét probléma hátterében.

Trouble for Max Verstappen 😩 His right rear brake is seemingly on fire, with the Dutchman forced back into the pit lane! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5C7xYiN3hK — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Az edzés végén még egyszer előkerült a piros zászló: Nicholas Latifi Williamse állt meg a pályán tisztázatlan okokból.

🚩 RED FLAG 🚩 Latifi pulls to the side with an issue #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/XQ0xTUJ2g9 — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Ha az eredményeket nézzük, mondhatjuk, hogy a Mercedes fejlesztései működőképesek lehetnek: George Russell megnyerte az edzést, és Lewis Hamilton hátránya is csak 24 századmásodperc volt a negyedik helyen. Közéjük befért még a két élcsapat egy-egy versenyzője Sergio Perez (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) révén.

Mögöttük vegyesen alakult a mezőny: a legjobb tízbe befért a két Alpine, de a McLaren, az AlphaTauri, az Alfa Romeo és a Haas is képviseltette magát egy-egy autóval.

A Miami Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint este 7-től a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő este 10 órakor rajtol.