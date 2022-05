A Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéjén hamar kikristályosodott, hogy a pálya egyik legnehezebb és legveszélyesebb pontja a 14-15-16-os kanyarok szűk, emelkedővel fűszerezett kombinációja lehet. A terület ki is fogott Carlos Sainzon és Esteban Oconon: a Ferrari spanyolja pénteken, az Alpine franciája szombaton törte össze autóját az oda vezető, szintén nehéz 13-as kanyarban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1® (@f1) által megosztott bejegyzés

Ocon – aki kihagyta az ütközés miatt az időmérőt – elmondta, jelezték a versenyigazgatónak, hogy szerintük a betonfal nem elég biztonságos megoldás a bukótérben. Kérésüket azonban nem teljesítette Niels Wittich. “Elfogadhatatlan, hogy egy nem túl nagy becsapódás 51G erejű volt” – utalt saját esésére a francia, mely után térdeit fájlalta. “Carlos [Sainz] panaszkodott a versenyigazgatónak, mi mind ott voltunk és meghallgattuk, de semmi sem történt. Carlos mondta, hogy a becsapódás túl nagy volt, és ma hatalmasnak érződött. Talán ez volt a legnagyobb ütközés az eddigi karrierem során.”

“Az FIA-nak többet kellene tennie a biztonságunkért. Amikor egy Carlos kaliberű profi versenyző, aki a Ferrarinál vezet, valami ilyesmit mond, azt gondolom, hogy a minimum, hogy át kellene gondolni, amit mond és változtatni kellene” – tette hozzá Ocon.

Az időmérő után Sainz is elmondta, miket mondott a versenyzői eligazításon. “Elnézést, ha kritikus vagyok, de elmondtam az FIA-nak, hogy második fokozatban nem kellett volna, hogy ilyen keménynek érezzem az ütközést. Fájt a nyakam is – árulta el. “Mondtam nekik, hogy használjanak Tecprót, mert ez egy nagyon kemény betonfal. Esteban is ütközött és biztos vagyok benne, hogy ő is megérezte. Sosem fogom megérteni ezeket” – tette hozzá a spanyol.