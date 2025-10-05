Látványosan bővül, gyarapodik a 2026-ban teljes gyári háttérrel a Forma-1-be érkező Audi szakembergárdája. Nemrég írt arról a Vezess, hogy a négykarikás márka két korábbi Ferrari-szakembert csábított magához, akik nem mellesleg dolgoztak korábban a csapat fejesével, Mattia Binottóval is.

Az Audi azonban nem csak a ferraris kötődését használja ki sikeresen, hanem Jonathan Wheatley csapatfőnök kapcsolatait is. A brit szakember korábban a Red Bull csapatmenedzsere és sportigazgatója is volt.

Minden bizonnyal ez is megkönnyítette, hogy elhozzák a Red Bulltól Matt Callert. A férfi neve valószínűleg nem mond sokat még a hardcore F1-rajongóknak sem, de ő a Red Bull főszerelője. A szakember 2015 óta dolgozik az energiaitalosoknak, akkor második számú szerelőként kezdte, 2022 augusztusában pedig szintet lépett. Ez idő alatt kulcsszerepet játszott Max Verstappen és a Red Bull sikereiben egyaránt.

Hivatalos bejelentést egyelőre még nem tettek az átigazolásról, de nem is biztos, hogy ez megtörténik, tekintve, hogy nem egy topmenedzser vagy egy főtervező átigazolásáról beszélünk.