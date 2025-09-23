Míg 2024-ben a szezonzáróig küzdve a Ferrari nem sokkal maradt le a konstruktőri bajnoki címtől, az idén a hétszeres világbajnokkal is „megerősített” Scuderia még nagydíjgyőzelmet sem tud felmutatni, újra úgy tűnik, a felívelés után lejtőre kerültek.

Vannak, akik szerint ezt bizonyítja az is, hogy a jövőre „belépő” Audi több fontos szakemberüket is el tudta csábítani nemrégiben.

„A Maranellót elhagyók sztorija egy vicc. A cserélődés folyamatos – az elmúlt 18 hónapban 60 embert vettünk fel más csapatoktól” – vágott vissza Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke a felvetésre Bakuban.

Ami az olasz alakulat versenyképességé illeti, az tényszerűen romlott az utóbbi időben, a monzai 4-6. hely után Bakuban csak a 8-9. helyen futott be a két vörös autó. Vasseurnek erre is volt válasza:

„Meggyőződésem, hogy győzelemre képes csapatunk van, de az is világos, hogy minden területen javulnunk kell. De ettől én nem félek. Hajtunk tovább, és jobban kihasználjuk a helyzeteket.”

„Az autónk a McLarenéhez hasonló. Amikor ők jól mennek, mi is, amikor nem, mi sem. A Mercedes és a Red Bull pedig a másik véglet” – magyarázta a gyenge azerbajdzsáni eredményt.