A Ferrarinak nem volt valami erős hétvégéje Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíjon Lewis Hamilton a 8., az időmérőn autót törő Charles Leclerc pedig csak a 9. helyen ért célba (pedig még a két pilóta sorrendjét sem így tervezték).
A kiábrándító nap végén a monacói pilóta sietett is haza, a Williamsszel első dobogóját megszerző Carlos Sainz társaságában repült volna a Monte-Carlóhoz közeli Nizzába, ám gépük nem szállhatott le ott, vihar miatt Genovába irányították át őket, ahonnan aztán egy bérelt kisbusszal vágtak neki az éjszakának, ahogy a közösségi médiás bejelentkezéséből kiderült.
A volánt a volt csapattárs, az érthetően jó hangulatban lévő Sainz tekergette.
