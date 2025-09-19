A 2025-ös idény újoncai közül egyértelműen a Red Bull-nevelésű Isack Hadjart övezte a legkisebb hájp, ennek fényében különösen meglepő, hogy az eddigi 16 forduló alapján a Racing Bulls pilótája a legjobb fiatal a mezőnyben – a francia szinte végig remekelt az időmérőkön, rendszeresen hozta a top 10-es helyezéseket, sőt, Hollandiában dobogóra is állhatott.

Mivel előbb Liam Lawson, majd a szezon eleji váltás után Cunoda Juki is „elvérzett” a Red Bull Racingnél, az elmúlt időszakban a szaksajtóban már tényként kezelik, hogy jövőre a 20 éves franciát ültetik majd Max Verstappen mellé, míg a kisebbik csapatnál Cunoda és Lawson, Cunoda és az ifjonc Arvin Lindblad, de Lawson és Lindblad párosa is összejöhet.

„Csak annyi fix, hogy Verstappennek és Hadjarnak szerződése van a jövő évre. Hogy ki hol vezet majd, még nem tiszta” – nyilatkozta a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko az osztrák Kleine Zeitungnak, hozzátéve, hogy majd a Mexikói Nagydíj környékén hozzák meg a döntéseket.

Természetesen Hadjart is megkérdezték az Azerbajdzsáni Nagydíj médianapján, hogy mit szól a hírekhez.

„Igen, láttam ezeket, nagyon mókás. Hogy miért? Mert egyelőre nem írtam alá semmit. Amióta csak csatlakoztam a Red Bull programjához, a cél mindig is az volt, hogy egyszer Red Bull-pilóta legyek, de, legalábbis az én esetemben, mindig is az idény végén születtek meg a döntések. Logikus is, még nyolc futam van, azaz továbbra is hajtanom kell” – mondta.

Míg Verstappen eddigi csapattársai küszködtek-küszködnek, Hadjar szerint az esetleges jövő évi előléptetése esetén ő könnyebb helyzetben lenne:

„2026 egészen más tészta, a csapat is a nulláról indul. Nem lesz úgynevezett második autó, mindenki számára vadonatúj lesz az autó” – utalt a nagy szabályváltozási csomagra.