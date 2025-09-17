2025 elején nemcsak a Hamilton- és Ferrari-rajongók, de általában a Forma-1 közönsége is izgalommal, kíváncsian várta, mire lesz majd képes a hétszeres világbajnok a Ferrarinál, ám a 40 éves angol eddig messze nem váltotta be a reményeket, még az is előfordulhat, hogy pályafutása során első ízben (nagydíjas) dobogós helyezés nélkül zár egy F1-es szezont.

Hamilton maga is elismerte már, hogy az idei autót nem érzi, az SF-25-ös nem passzol a vezetési stílusához, minden hétvégén újra kell tanulnia a Ferrarit, így ő és a csapat is csak abban bízhat, hogy a 2026-os modell már fekszik majd neki is. Hatalmas blama lehet majd, ha nem lesz így…

„Véleményem szerint az a legkínosabb Lewis és a Ferrari számára, hogy eredetileg azt gondolták, hozza majd az elvártakat. Egyértelműen csalódást keltő, amit nyújtott, és az, hogy mit nem. Vissza kéne vonulnia. Fennáll a veszély, hogy ha jövőre is így folytatja, ha egy-másfél év után sem javul, az emberek elfelejtik majd a korábbi eredményeit” – mondta a Forma-1-et 2017-ig irányító Bernie Ecclestone a német Sport.de-nek.

Az októberben a 95. születésnapját ünneplő angol üzletember szerint Hamilton mostanra, a 19. szezonjára már fejben sincs teljesen a Forma-1-ben, a társadalmi ügyek mellett való kiállása, a divat és a film világában vitt projektjei miatt elaprózódott:

„Az ember megfárad, és már nem a Forma-1 az egyetlen dolog az életében. Szerintem már nem koncentrál úgy. 20 év hosszú idő, az F1-ben pedig sok fiatal pilóta van manapság.”

Hamilton a közvélekedés szerint 2+1 évre írt alá a Ferrarival, egyes hírek szerint csakis a saját döntésén múlik, hogy 2027 után vállalja-e még az opciós pluszidényt.