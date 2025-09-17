Mostanság igencsak sok ötlet kering a Forma-1 légkörében az esetleges változtatásokat illetően. Stefano Domenicali, a széria vezére például nyitott lenne a rövidebb nagydíjakra, a fordított rajtrácsos versenyekre vagy a sprintek számának növelésére. Utóbbi megvalósulására ráadásul komoly esély mutatkozik, függetlenül attól, hogy a résztvevők vagy éppen a nézők mit gondolnak róla.

A változások mögött (ha a több bevétel lehetőségét most zárójelbe tesszük) az izgalmasabb versenyek kreálása áll. Fernando Alonso szerint azonban nem kellene mindent újra feltalálni, és ha már mindenképp változtatni akarnak valamin, ő egy kipróbált eszközhöz nyúlna.

„Valószínűleg az újratankolás lenne a legjobb, már többször mondtam. Tudom, hogy ez teljesen szembemegy mindazzal, amerre haladunk” – fogalmazott 2005 és 2006 legjobbja. „Ám amikor megválaszthatja az ember az üzemanyagszintjét, és eltérő stratégiákkal mehetnek, az teljesen megváltoztatja a verseny kimenetelét, és elképesztően vonzó stratégiákat, versenyeket teremt” – tette hozzá a spanyol.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy Alonso emlékeit valamelyest megszépítheti a nosztalgia. Az 1994 és 2009 között rendszeresített tankolás ugyan tényleg hozott meglepő taktikai húzásokat egy-egy futamon, de alapvetően nem volt döntő szerepe egy teljes szezonra vetítve. Annál veszélyesebb helyzeteket teremtett viszont, ahogy az alábbi galériánkban is látszik: