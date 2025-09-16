A williamses Carlos Sainznak 10 másodperces időbüntetést és két büntetőpontot osztottak ki amiért a Holland Nagydíjon apró incidensbe keveredett a Racing Bulls-os Liam Lawsonnal. A spanyol egyszerűen nem is értette, miért büntették, csapata pedig egyetértett vele, így felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA).

Ritka az ilyen, de az FIA-nál az eset újbóli megvizsgálását, további felvételek kielemzését követően változtattak: egyszerű versenybalesetnek minősítették az esetet, Sainz két büntetőpontját visszavonták – az időbüntetés persze maradt, hiszen azt a verseny folyamán letöltötte a spanyol.

Nyilván pozitív, hogy az FIA-nál képesek és hajlandóak a revízióra, de a sztori arra is rámutat, hogy – annak ellenére, hogy egy ideje már nyilvánosan is elérhető útmutatóból dolgoznak – a versenyfelügyelők rotációja miatt az ítéletek továbbra sem következetesek, mondja az F1-es versenyzők szervezete, a GPDA igazgatói posztját betöltő George Russell, aki újra az állandó stewardok bevezetését szorgalmazza.

„Nem hiszem, hogy valaha is lesz olyan, hogy mindenki elégedett a döntésekkel” – kezdte az angol.

„Fejből nem tudom, de az hiszem a teljes szezon során 25 különböző versenyfelügyelő dolgozik, pedig egy fifty-fifty incidensről 20 versenyzőnek is mind-mind kicsit eltérő véleménye lenne. Ezért is mondom mindig, hogy legyenek állandó versenyfelügyelők, ha másra nem, legalább arra jó lenne, hogy a pilóták kiismerhetnék, hogyan látják az incidenseket, hogyan értelmeznek bizonyos helyzeteket” – folytatta.

„Carlos valószínűleg nem érdemelt büntetést. Más versenyfelügyelőkkel az ítélet is más lehetett volna. Vagy nem, de akkor is, legalább futamról futamra meglenne a következetesség” – mutatott rá Russell.