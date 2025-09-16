Carlos Sainz 2015-ben a Red Bull neveltjeként, Max Verstappen csapattársaként mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rossónál. Miután az energiaital-gyártó a következő évben a hollandot emelte fel a nagycsapathoz, a spanyol nem számíthatott gyors előrelépésre, így jól is jött neki, hogy 2017 végére már kölcsönadták a Renault-nak, ahol aztán a 2018-as szezont is töltötte.

Sainz a következő két szezonban az akkor még épp csak az újjáépülés kezdetén járó McLarennél vezetett, ahol két év alatt két dobogós helyezést ért el, így amikor a Ferrari őt hívta Sebastian Vettel utódjának, örömmel ment is tovább az olasz csapathoz. A spanyol ott négy idény alatt négy futamgyőzelmet és további 21 dobogós helyet szerzett, ám Lewis Hamiltonn érkezése miatt mennie kellett, most a Williamsnél – kicsit küszködve – várja, hogy a patinás csapat visszakapaszkodjon az élmezőnybe.

De mi lett volna, ha marad a McLarennél?

„Az a két erős mclarenes év talán a pályafutásom legjobbja volt, akkor tudtam a legtöbbet kihozni az autóból. Ha maradtam volna, most a világbajnoki címért küzdenék. Az F1-ban a McLarennél éreztem először, hogy szeretnek, támogatnak, hogy mindenki befogadott. Ez jót tett az önbizalmamnak, versenyzőként fejlődhettem” – magyarázta a spanyol DAZN-nek.

„De úgy gondolom, hogy bármelyik versenyző, akit az akkori McLaren-korszakban – ami nem a mai korszak! – a Ferrari hívott volna, oda is megy. Az ilyenre nem mond nemet az ember. Bizonyítani akartam, hogy megérdemelten kerültem oda, hogy dobogókért, győzelmekért küzdhetek” – folytatta.

A 31 éves pilóta most abban bízhat, hogy a 2026-os szabályváltozásokkal a Williams továbbléphet a középmezőnyből.

„Jól megvagyok a Williamsnél, és úgy gondolom, a jövőm szempontjából is nagyon jó helyen vagyok. Semmi sem izgalmasabb annál, mint hogy egy napon újra dobogóra, esetleg győzelemre juttassam a csapatot. Ez most életem projektje” – szögezte le.

Sainz a Williamsnél az eddigi 16 fordulóból haton szerzett pontot, 16 egységgel csak az összetett 18. helyén áll – csapattársa, Alex Albon a maga 70 pontjával a 7.