A 2025-ös Forma-1-es szezon a maga 24 versenyhétvégéjével nem csak a versenyzőket, hanem a nézőket, a szurkolókat is képes extrán megterhelni. Gondoljunk csak bele: két évtizeddel ezelőtt még csupán 16-18 futamos versenynaptárakról beszéltünk. Ezt alapul véve a múlt hétvégi Olasz Nagydíjjal akár véget is érhetett volna egy szezon, tekintve, hogy a monzai futam volt 2025 16. versenye.

Épp ezért úgy gondoltuk, ideje egy kis visszatekintésnek az őszi hajrá előtt. Mindezt egy kvíz formájában tesszük, így egyúttal azt is tesztelhetik a kedves Olvasók, mi maradt meg abból, ami az év első kétharmadában történt. Ha készen állsz, csak el kell indítanod a játékot a lenti gombra kattintva!