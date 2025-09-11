Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a közelmúltban több lehetséges reformot is felvetett, beszélt már arról, hogy tovább növelnék a sprintfutamok számát, a fordított rajtrácsok bevezetését, felvetette a nagydíjak rövidítését, de a szabadedzések kivezetését is, ám van, amit illetően határozottan elutasító.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még 2024-ben adott zöld utat a sportágba beszállni kívánó Andretti-projektnek (mára Cadillac), ám a 11. csapat belépését a jelenlegi alakulatok és az F1 vezetése is ellenezte, ám végül azért befogadták az amerikai istálló, 2026-tól már az is ott lesz a rajtrácson.

Az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm júliusban már azt pedzegette, hogy egy 12. csapatot is szívesen látna a Forma-1-ben (a szabályok szerint 24 autóból állhat a mezőny), leginkább kínai háttérrel, de Domenicali szerint ebbe már biztosan nem menne bele a sportág.

„Nagyon óvatosan kell ezt kezelnünk. Csakis a legkomolyabb, jelentős pályázók esetén mérlegelnénk, mert véleményem szerint már így is a határon járunk az F1-ben. Logisztikai szempontból már el is jutottunk a határig” – nyilatkozta a napokban, hozzátéve, hogy sokkal inkább a „bevásárlást” támogatnák.

„Komoly érdeklődést látok a lehetséges befektetők részéről, akik létező csapatokat vásárolnának, hiszen az alakulatok értéke exponenciálisan emelkedik, ahogy ahogy a Forma-1-be való befektetési kedv is nő. És pont azért, mert ilyen jól mennek a dolgok, nagyon is óvatosnak kell lennünk, meg kell óvnunk a felépített értéket” – szögezte le.